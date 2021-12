'Friends': dez anos de saudades

O tempo voa quando se está entre amigos. Há 20 anos, estreava Friends, uma das sitcoms mais bem-sucedidas e famosas da televisão. Isso significa que, há dez anos, era exibido também seu final, que foi visto por cerca de 52,5 milhões de pessoas nos EUA, e é o quarto desfecho de série mais visto naquela década no país.

No cotidiano entre dois apartamentos e um café nova-iorquino, Ross, Rachel, Monica, Chandler, Phoebe e Joey fizeram história na televisão. Ajudaram a consolidar o gênero e um tipo de humor rápido, com muitas piadas internas, a que até hoje programas estreantes se referem. O sucesso de público e de crítica aconteceu logo de cara: foram 63 indicações para o Emmy, e os 236 episódios causaram impacto cultural inegável em toda uma geração. Um de seus episódios está também na lista dos 101 capítulos mais bem escritos da história do sindicato dos roteiristas norte-americanos.

Os brasileiros, a bem da verdade, não têm muito do que sentir saudades, já que a série é reprisada constantemente pelo canal Warner.

Desde que foi anunciado o fim de Friends, rumores de que um longa-metragem voltaria a reunir os personagens começaram a se espalhar. O lançamento de Sex and the City nos cinemas ajudou a reforçar essa impressão, mas os atores e, mais que tudo, os criadores, sempre vieram a público desmentir qualquer possibilidade de que isso se concretizasse. Com o marco dos dez anos desde o adeus, fãs ensaiaram uma campanha virtual pelo projeto, mas a produtora Marta Kauffman insiste em silenciá-los. Diz que o filme nunca existirá. Os personagens cresceram, afirma, e nada daquilo faria sentido num cenário atual, não teria como manter aquele espírito e retratá-los com a idade que teriam hoje. Tem toda a razão.

O programa ajudou a dar estofo a Marta e também a David Crane como produtores, mas não só a eles. O elenco viu-se transformado em celebridade: nas duas últimas temporadas, o trio de atrizes entrou para o Guiness como as mais bem pagas do mundo, recebendo US$ 1 milhão por episódio.

Porém, desde aquela despedida até hoje, as carreiras do elenco tem oscilado na televisão. Matt Le Blanc insistiu quanto pôde até dar um jeito de manter-se eternamente Joey. Matthew Perry fracassou série atrás de série. Courtney Cox rebolou para manter-se no ar, e até recebeu como convidada Jennifer Aniston, que só quer saber de cinema. O sucesso de Lisa Kudrow na internet rendeu-lhe uma série. E David Schwimmer, bem, é a voz da girafa de Madagáscar.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

