Frejat diz que recebe cartas psicografadas de Cazuza

O cantor Frejat é o convidado do programa "The Noite" desta segunda-feira, 2. O apresentador Danilo Gentili conversa sobre diversos assuntos com o músico, como sua paixão por desenhos animados e sobre a coleção de 3 mil CDs.

O ponto alto da entrevista, porém, é quando Frejat revela que recebe muitas cartas e letras de músicas psicografadas por Cazuza. O artista revela que era ateu, mas passou a acreditar em Deus após a morte de Cazuza, o que fez com que começasse até a frequentar centros espíritas.

Além de Frejat, o grupo Sambô também será convidado na atração de hoje. O programa vai ao ar a partir da meia noite, de segunda a sexta-feira, no SBT.

