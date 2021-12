Frase de Aline sobre tragédia de Santa Maria revolta RS

Uma frase de Aline sobre a tragédia de Santa Maria, que matou 242 pessoas em janeiro de 2013, durante conversa entre os confinados no Big Brother Brasil 14 revoltou o Rio Grande do Sul.

Enquanto os brothers arriscavam sobre o que seria a nova estrutura que estava sendo montada no pátio da casa, no sábado, 8, Diego disse que talvez fosse boate. Sem medir as consequências, a sister soltou: "Não vale (ser como) Santa Maria. Pegar um foguinho".

A declaração da sister, que é gaúcha, provocou revolta nas redes sociais.

Em entrevista ao portal UOL, Adherbal Ferreira, presidente da Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria (AVTSM), lamentou a declaração e falta de sensibilidade da participante.

"Foi uma frase infeliz dessa moça, que ainda por cima é gaúcha. Que sentimento ela teve com essa tragédia que abalou todo país?", disse Ferreira.

Em seguida ele falou sobre a tristeza que os conterrâneos da sister sentiram. "Fiquei muito triste. Eu e toda a cidade se Santa Maria ficamos sentidos com a declaração. O nosso consolo é que quem fala um coisa dessa acaba arcando com as suas consequências e essa moça vai ter... Vai ter não, já tem a repúdio da mídia e da sociedade", acrescentou.

Ferreira ainda disse que, por enquanto, a AVSTM não pretende entrar na justiça contra a Aline nem o programa. "O programa não tem culpa, mas ela sim. Não descartamos a hipótese de acioná-la juridicamente pela frase. Vamos ver. Se aparecer um grupo grande de pais e amigos, teremos que decidir em conjunto a medida que iremos tomar, mas se um associado quiser entrar sozinho contra a sister, não vou me opor", disse ele.

