Françoise Forton estará na "Dança dos Famosos"

Françoise Forton é mais um nome confirmado para a lista dos participantes da "Dança dos Famosos", do "Domingão do Faustão" (Globo), segundo o colunista Flávio Ricco, do Uol. A atriz, de 57 anos, voltou à emissora esse ano, após 10 anos afastada, e está no ar na trama das sete "I love Paraisópolis".

A atração, que terá início neste domingo, 2, também conta com Flávio Canto, Arthur Aguiar, Agatha Moreira, Maurren Maggi, Viviane Araújo, Igor Rickly e o apresentador Fernando Rocha.



<GALERIA ID=20248/>

adblock ativo