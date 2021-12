Francieli culpa BBB 15 por eliminação

A conciliadora criminal Francieli, de 37 anos, não gostou de ser a primeira eliminada do Big Brother Brasil 15, na noite desta terça-feira, 27, e culpou a produção do reality show por sua saída e ter atrapalhado o seu jogo.

"Eu não tive erro. O meu erro não foi meu. O erro foi o programa ter colocado uma pessoa que tinha informações [sobre os participantes já confinados]", disse a gaúcha ao portal UOL, em conversa com jornalistas após o programa.

Para ela, Marco, que substituiu Rogério às vésperas da estreia do programa, teve informações importantes antes do confinamento que o ajudaram a saber detalhes sobre os demais confinados e que, no caso dela, foram decisivas para ele convencer os brothers a lhe darem seis votos.

"Eu não falei que ia dar facadas em alguém. Ele [Marco] entrou dizendo que eu ia esfaquear um por um", explicou.

Quando Marco entrou para o programa ele já havia assistido aos vídeos veiculados na televisão e na internet antes da estreia do BBB 15. Ao entrar no reality, ele contou para Adrilles e Mariza que Francieli declarou em sua entrevista de perfil que iria "fazer aliados e depois dar facadas nas costas de todos". Na realidade, a gaúcha disse que iria "fazer aliados e depois queimar todo mundo".

Fora da casa, Francieli explicou a declaração. "A minha intenção era chegar à final do programa. Para isso, eu teria que fazer aliados, mas no fim, teria que eliminar um por um", disse.

