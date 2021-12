Fran diz que levou bronca por fazer sexo no BBB 14

Já do lado de fora do confinamento do Big Brother Brasil 14, Franciele agora tem que aguentar as consequências das ações que teve dentro da casa. A ex-sister contou ao jornal Extra que levou bronca de seu pai por ter feito sexo dentro programa.

"Ele puxou muito a minha orelha, dizendo que eu poderia ter me prejudicado. Ficou com um pouco de medo, mas é meu pai, né? Só queria me proteger. Ele sabe que fiz o que tinha vontade, e, lá dentro, ele teria feito o mesmo", disse a gaúcha, que não se arrepende de ter protagonizado inúmeras cenas de sexo com Diego.

Na entrevista, Fran também contou como conheceu e ficou com Thor Batista, o filho mais velho de Eike Batista.

"Foi numa balada, ele ficou duas horas me xavecando, me levou para tomar um drinque e foi muito agradável e carinhoso", disse Fran.

Sobre o romance, a ex-BBB disse que não aconteceu. "Ficamos várias vezes, mas não chegamos a namorar", afirmou.

