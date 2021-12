Fora do "BBB 15", Talita fala sobre Rafael e Tamires

"De coração partido". É assim que Talita está se sentindo com o selinho entre Rafael e Tamires na casa do "Big Brother Brasil 15", durante a festa Magia, no último sábado, 7. Passada a animação, Tamires não aguentou a dor na consciência e desistiu do jogo.

Em entrevista ao site do reality, a aeromoça comentou o corrido. "Eu vi tudo o que aconteceu em tempo real. Sinto muito carinho por ele e a minha torcida continua a mesma. Fiquei de coração partido, mas eu entendo", disse Talita, que deixou a casa no último paredão.

A ex-sister revelou que procura entender o momento que os brothers ainda estão vivendo. "Não estou com raiva e não vou julgar. Fiquei chateada, mas não posso falar que fui traída. Tenho muito respeito e carinho por eles. Minha torcida vai continuar igual", disse.

Quanto ao comportamento de Rafael, a moça disse que vai esperar o brother deixar o confinamento para acertar as contas. "Se eu pudesse mandar um recado para ele, falaria pra ele beber menos e que vamos conversar aqui fora", disse.



Pelo Twitter, a ex-BBB agradeceu o carinho e apoio dos fãs.

Talita Araújo ✈️ (@OficialTalitaA) 7 março 2015

Amores muito obrigada por todo esse apoio e carinho, vocês são fundamentais ❤️ #TalitaTeAmamos nos tts 😍😘 Talita Araújo ✈️ (@OficialTalitaA) 8 março 2015

adblock ativo