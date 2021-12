Fora da casa, Cássio diz a Slim: "Angela é uma cobra"

Valter Slim mal deixou a casa do Big Brother Brasil 14, na noite deste quinta-feira, 27, e já começou a ser bombardeado com os acontecimentos fora do reality.

Durante o Bate-papo, com os apresentadores Bic Muller e Thiago Pasqualotto, o ex-brother recebe a ligação Cássio de em "Big Fone" improvisado.

O gaúcho logo dá uma mensagem de apoio ao amigo: "Só te digo uma coisa, velho. Um milhão e meio de reais não vão pagar o que você fez aí dentro. Você não tem noção do que você é aqui fora".

Surpreso e feliz com a ligação de Cássio, Valter brinca: "Já melhorou esse cabelo?". Cássio responde as gargalhadas e pede desculpas por não ir receber Slim. "Já sim! Perdão não estar aí, mas tinha várias coisas para resolver. Você quase ficou, virou do nada. Enfim, você é sensacional! Você não tem noção!". "Vamos nos encontrar!", pede o rapper.

Em seguida, Cássio diz que Slim terá sempre seu apoio. "Pode ficar tranquilo que a cadeira de rodas nova do seu pai quem vai dar são os irmãos que você criou dentro da casa!".

Os apresentadores aproveitam a presença do gaúcho para questionar se ele teria algo a revelar o ex-BBB. "Tem alguma coisa que você pode adiantar para o Slim que ele vai se decepcionar ao ver os VT's do programa?".

Cássio não mede as palavras e afineta Angela. "Valter, você não tem ideia: a Angela é uma cobra! Todo mundo a chama de 'Cobrangela' aqui fora", dispara o gaúcho. "Ah, é? Hashtag? Uma pena...", lamenta Slim.

"Tem muita coisa que eu gostaria de entregar aqui, mas não posso agora. Prefiro depois...", disse Cássio.

Torcida

Decepcionado com a pessoa que acreditou ser sua amiga, o rapper diz que não quer que Angela vença a Prova do Líder. Slim revela para quem deve ir o prêmio de R$ 1,5 milhão na próxima terça-feira, 1º de abril. "Estou torcendo pra Vanessa", disse.

Ao ser questionado sobre quem ele acha que foi o participante que mais jogou no programa, Slim revela: "Acho que a Angela. O Marcelo encontrou um caminho... É um sofrimento enorme, um mimo. Ele amava a Letícia, depois a Angela, depois voltava e amava outro...".

adblock ativo