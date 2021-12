Flor do Caribe: Tenentes planejam resgatar Cassiano

Nesta segunda-feira, 6, em Flor do Caribe, Ester estranha o silêncio de Cassiano. Carol divulga na internet uma foto de Lino fazendo trabalhos manuais. Duque diz a Ester que Cassiano caiu na armadilha do Alberto. Gonzalo leva Cassiano de avião para o Caribe. Isabel tenta convencer Ester de que eles conseguirão resgatar Cassiano.

Duque viaja com os tenentes para o Caribe. Veridiana exige que Carol peça desculpas a Lino. Ester discute com Alberto e resolve sair de casa. Lino fica encantado com Carol ao ouvir que o admira por causa de seu talento de rendeiro. Ester avisa a Doralice e Zuleika que vai deixar a casa com os filhos.

Perdeu o capítulo de sábado, 4? Assista aos vídeos.

