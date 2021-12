Flor do Caribe: Tenentes fazem busca na mansão

Em Flor do Caribe, no capítulo que vai ao ar nesta terça-feira, 25, Isabel e os tenentes fazem uma busca na casa de Dionísio à procura das obras de arte roubadas. Marizé desconfia que Lipe não quer ir à escola por causa das ameaças de Mateus. Taís comenta com Marinalva que acha que Paçoquinha está apaixonado por ela. Isabel e os tenentes encontram o bunker vazio.

Ester e Cassiano discutem por causa dos ciúmes que Ester sente de Cristal. Dionísio afirma a Alberto que alguém em sua casa o traiu, e desconfia de Ester. Juliano convida Donato e Bibiana para serem padrinhos de seu casamento. Os tenentes tentam interceptar o avião de Gonzalo, que decola com as obras de arte roubadas.

Perdeu o capítulo de segunda-feira, 24? Então assista aos vídeos.

