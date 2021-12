Flor do Caribe: Taís rompe com Mantovani

Em Flor do Caribe, no capítulo que vai ao ar nesta quinta-feira, 4, Ester enfrenta Alberto e diz ao ex-marido que espera que Dionísio não saia impune pelo fez contra sua família. Zuleika diz a Guiomar que Doralice sumiu. Juliano cuida de William e diz ao irmão que Doralice teve que viajar para ficar com um parente doente. Bibiana desconfia que Marizé esconde algo da família, e comenta com Donato sobre a tristeza da filha. Taís rompe com Mantovani.

Samuca planeja um encontro de Cassiano com Ester. O menino finge que está gripado e pede a Alberto que Ester leve seu xarope até a casa do avô. Cassiano beija Ester. Dionísio avisa a Alberto que ele precisa calar Samuel definitivamente. Alberto vai até a casa de Samuel e avisa que Dionísio quer falar com ele.

Perdeu o capítulo de quarta-feira, 3? Então assista aos vídeos.

