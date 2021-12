Nesta terça-feira, 23, em Flor do Caribe, Ester concorda em esperar Alberto voltar da viagem para falarem sobre o divórcio. Marcia diz a Donato que a febre de Lipe tem origem emocional. Duque contrata Nicole para trabalhar no bar Flor do Caribe.

Taís flagra Hélio com outra mulher. Hélio deixa vários recados no celular de Taís e diz que houve um mal-entendido. Cassiano fica preocupado depois que Ester conta que Alberto viajou. Alberto se encontra com Dom Rafael e pede ao mafioso que o livre de Cassiano.

Perdeu o capítulo de segunda-feira, 22? Então assista aqui.

