Flor do Caribe: Samuel se emociona ao receber relógio

Em Flor do Caribe, no capítulo que vai ao ar nesta segunda-feira, 10, Samuel se emociona ao receber de Ester o relógio de seu pai. Lindaura não gosta de saber que Ester se arriscou ao pegar o relógio do avô no quarto de Dionísio. Hélio planeja dar uma festa para comemorar seu aniversário, e diz a Yvete que não pretende convidar sua família.

Mantovani avisa a Cassiano que descobriu que Rafael é o dono do avião que pousou na pista clandestina da família Albuquerque. Veridiana sugere aos netos que peçam ajuda a Carol para encontrar Maria Adília através da internet. Cassiano conta para Mantovani como foi parar na masmorra de Dom Rafael. Cassiano pergunta a Duque se ele avisará a Dom Rafael que o comandante está à sua procura.

Perdeu o capítulo de sábado, 8? Assista aos vídeos.

adblock ativo