Flor do Caribe: Samuca despreza Cassiano

No capítulo de Flor do Caribe desta quarta-feira, 17, Dionísio provoca Alberto, insinuando que Ester pode estar com Cassiano. Veridiana mente para Candinho e diz a ele que seu pai morreu. Alberto finge não ouvir Ester, que lhe pede para conversar sobre divórcio. Cassiano diz a Olívia que não acredita que Hélio esteja interessado em um relacionamento sério com Taís.

Hélio pede a Yvete para descobrir a verdade sobre Duque. Samuca diz a Ester que não quer se encontrar com Cassiano. Guiomar chega em Vila dos Ventos. Samuca despreza Cassiano, dizendo que ele o abandonou.

