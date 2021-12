Flor do Caribe: Samuca chama pelo pai

No capítulo de Flor do Caribe desta quarta-feira, 27, Ester diz a Alberto que ainda ama Cassiano. Cassiano consegue tirar Duque debaixo da parede de terra que caiu sobre ele. Hélio visita o pai na cadeia. Ester se recorda de quando Cassiano lhe pediu que prosseguisse com sua vida caso algo acontecesse com ele.

Ester conta a Taís que Cassiano morreu em um confronto com a polícia. Taís incentiva Ester a ficar com Alberto. Viridiana conta para Dadá e Lino que sua mãe trabalhou na casa de Dionísio, mas não revela o motivo de ela ter ido embora. Cassiano escreve cartas para Ester. Samuca chama por seu pai.

