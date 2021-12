Flor do Caribe: Samuca chama Cassiano de pai

No capítulo de Flor do Caribe desta quinta-feira, 18, Cassiano diz a Ester que vai conseguir fazer com que Samuca o aceite. Natália se esforça para não ceder à atração que sente por Juliano. Guiomar aparece com Nicole na casa de Dionísio, exigindo dinheiro e hospedagem. Guiomar diz a Nicole que voltou para conquistar seu filho. Ester pede a Cassiano para não abandoná-la.

Bibiana desconfia de que Juliano está apaixonado. Carol se oferece para ajudar Juliano a conquistar sua mãe. Dionísio diz a Alberto que sua mãe está de volta, e os dois discutem. Candinho convence Samuca a aceitar Cassiano como pai. Samuca chama Cassiano de pai.

