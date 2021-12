Flor do Caribe: Reinaldo se recusa a sair da casa de Natália

Em Flor do Caribe, no capítulo que vai ao ar nesta quinta-feira, 16, Reinaldo trata Natália como se os dois ainda fossem casados. Dionísio fica surpreso ao ver no álbum a foto que havia sumido e se vê forçado a pedir desculpas a Doralice. Cristal beija Cassiano sem saber que ele está com Ester. Guiomar descobre que Doralice roubou a foto de Dionísio e alerta a funcionária sobre o perigo de o sogro descobrir que está sendo investigado.



Reinaldo se recusa a sair da casa de Natália mesmo sabendo que a ex-mulher está em um novo relacionamento. Alberto convida Guiomar para ir à inauguração do Flor do Caribe para ver Cristal. Alberto tenta convencer Cristal de que o caso entre Cassiano e Ester não vai durar. Durante seu show, Cristal oferece uma flor do Caribe para Cassiano.

