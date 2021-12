Flor do Caribe: Quirino acusa Alberto de armar para Cassiano

Nesta quinta-feira, 02, em Flor do Caribe, Dionísio pede ajuda a Alberto para procurar sua medalha. Ester conta a Cassiano sobre o acordo que fez com Alberto. Cassiano promete a Ester que conseguirá reverter a situação. Donato deixa Bibiana comovida ao revelar que cumpriu pena na prisão no lugar de Hélio. Isabel constata que os documentos trazidos por Gonzalo são falsos, mas procura não demonstrar ao delegado que descobriu a armação.

Juliano conversa com Mila e tenta convencê-la do amor que sente por sua mãe. Lindaura entrega a medalha de Dionísio para Doralice guardar no lugar. Gonzalo demonstra preocupação com a possibilidade de abertura de inquérito contra Cassiano. Isabel avisa a Cassiano que não será fácil tirá-lo da condição de acusado. Quirino avisa a Ester que foi Alberto quem colocou os sais no lugar dos diamantes que incriminaram Cassiano.

Perdeu o capítulo de quarta-feira, 1º? Assista aos vídeos.

