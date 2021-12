Flor do Caribe: Polícia acha joias roubadas por Dionísio

Em Flor do Caribe, no capítulo que vai ao ar nesta quarta-feira, 26, Mantovani avisa a Cassiano que a interceptação ao avião de Gonzalo foi feita. Os policiais retiram do avião as caixas com as joias roubadas por Dionísio. Duque sugere a Cassiano que ele tenha um caso com Cristal. Samuel aconselha Ester a contar para os tenentes que Dionísio desconfia de que ela denunciou a existência do bunker.

Guiomar alerta Ester sobre o perigo que corre se Dionísio descobrir que foi ela quem denunciou o bunker. Alberto tenta seduzir Ester e a deixa amedrontada. Isabel e os agentes da Polícia Federal vão à casa de Dionísio avisar que encontraram as joias e convocam Alberto para acompanhá-los até a delegacia.

Perdeu o capítulo de terça-feira, 25? Então assista aos vídeos.

adblock ativo