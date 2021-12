Flor do Caribe: Pilotos conseguem resgatar Cassiano

Em Flor do Caribe, no capítulo que vai ao ar nesta quinta-feira, 9, Duque avisa a Taís que os tenentes foram resgatar Cassiano. O carro dos pilotos é descoberto pelos capangas de Dom Rafael. Quirino e Doralice ficam preocupados com a falta de notícia de Juliano. Natália e Juliano conseguem voltar para a Vila dos Ventos. Amadeu engana os cães farejadores de Dom Rafael. Os pilotos conseguem resgatar Cassiano.

Duque desarma Dom Rafael e o obriga a distribuir os diamantes para as pessoas que estavam presas. Alberto avisa a Yvete que viajará com Samuca e Laurinha. Cassiano encontra um bilhete de Duque desejando boa viagem e dizendo que em breve irá rever o amigo. Cassiano e os tenentes voltam para o Brasil. Ester descobre que Alberto viajou com seus filhos.



Perdeu o capítulo de quarta-feira, 8? Assista aos vídeos.

