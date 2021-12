Flor do Caribe: Mateus ameaça Lipe

Em Flor do Caribe, no capítulo que vai ao ar nesta quinta-feira, 27, Alberto e Dionísio negam que as joias sejam deles. Alberto acompanha Isabel e os agentes até a polícia. O piloto finge que não conhece Alberto e ele consegue se livrar da acusação. Dionísio fica furioso com Alberto por ter perdido suas joias. Samuel não se conforma com o fato de Dionísio ter conseguido escapar da acusação de roubo das joias. Lindaura teme por Ester estar na casa de Dionísio.

Carol conta a Lino que Maria Adília morreu há três anos, segundo vídeo gravado por seu marido. Mateus ameaça Lipe. Veridiana não acredita que a filha esteja morta. Dionísio revela a Alberto que queimou as fotos que estavam no bunker. Alberto pergunta a Ester se foi ela quem fez a denúncia contra ele e Dionísio para a polícia.

Perdeu o capítulo de quarta-feira, 26? Então assista aos vídeos.

