Flor do Caribe: Maria Adília chega a Vila dos Ventos

Em Flor do Caribe, o capítulo que vai ao ar neste sábado, 13, Hélio fornece informações sobre Samuel para que seja realizado seu plano. O advogado diz a Ester que ela tem chances de ficar com a guarda da Laurinha. Maria Adília avisa a Lino que, por enquanto, não pode ficar em Vila dos Ventos. Candinho tem um sonho com sua mãe. Samuel leva Quirino ao Flor do Caribe para distrair o amigo. Veridiana, Dadá e Candinho se surpreendem ao se deparar com Maria Adília em sua casa.

Perdeu o capítulo de sexta-feira, 12? Então assista aos vídeos.

