Flor do Caribe: Manolo aparece para Dionísio

Em Flor do Caribe, o capítulo que vai ao ar neste quarta-feira, 14, Lindaura conta a Samuel que Ester conseguiu a guarda de Laurinha. Quirino hesita, mas aceita se encontrar com Doralice, que pede ao marido que a ajude na adoção de Beatriz. Quirino comenta com Juliano que sente Doralice cada dia mais distante. Hélio não aceita receber a visita dos pais na prisão. Manolo vai à casa de Dionísio, fingindo não tê-lo reconhecido, e sugere ao empresário que sua neta Aurora trabalhe para ele como cozinheira.

Veridiana percebe o interesse de Taís por Candinho. Natália afirma a Juliano que Doralice quer competir com ela. Guiomar pede a Muniz que abra um processo para Dionísio reconhecer Candinho como seu filho. Guiomar interrompe a festa que Dionísio promove em sua casa para apresentar Candinho como filho e herdeiro legítimo do empresário.

Perdeu o capítulo de terça-feira, 13?

