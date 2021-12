Flor do Caribe: Lino fica feliz ao ver sua foto e beija Caro

Em Flor do Caribe, no capítulo que vai ao ar nesta segunda-feira, 17, Cassiano tenta convencer Ester de que não existe nada entre ele e Cristal, mas os dois acabam discutindo. Carol confessa a Natália que gosta de Lino. Lindaura alerta Ester sobre o mal que o ciúme pode trazer para a relação da filha com Cassiano. Juliano conta a Quirino que vai propor casamento para Natália, e pede ao pai que não conte a Doralice.

Lino fica feliz ao ver sua foto na capa da revista e beija Carol. Amaralina convoca Duque e Cassiano para explorar sua mina. Samuel diz para Juliano que dará as alianças de presente para ele. Carol avisa a Veridiana que várias mulheres responderam ao vídeo que ela divulgou na internet. Alberto avisa para Ester que ela pode voltar para casa.

