Flor do Caribe: Juliano e Natália vão para praia deserta

Nesta terça-feira, 7, em Flor do Caribe, Ester avisa a Samuca que eles vão mudar de casa. Taís deixa Chico desconfiado ao dizer que Cassiano viajou com Duque. Ester explica a Guiomar o motivo de estar abandonando Alberto. Samuel troca insultos com Dionísio. Juliano e Natália curtem a paixão em uma praia deserta.

Guiomar avisa a Alberto que Ester saiu de casa e levou os filhos. Alberto tem um acesso de fúria, e sua mãe o consola. Alberto aparece na casa de Samuel e diz a Ester que veio buscar os filhos.

