Flor do Caribe: Juliano e Natália ficam presos em praia

No capítulo de Flor do Caribe desta quarta-feira, 8, Lindaura tenta acalmar Alberto. Duque avisa aos pilotos que Dom Rafael tem capangas espalhados pela propriedade e que será difícil resgatar Cassiano. Ester se recusa a entregar as crianças para Alberto. O barco de Juliano entra em pane, deixando ele e Natália presos em uma praia deserta.

Carol e Mila ficam preocupadas com a demora de Natália. Cassiano volta para a masmorra de Dom Rafael. Juliano e Natália tentam fazer uma jangada. O avião de Ciro pousa no aeroporto. Duque entrega um mapa a Isabel para ajudar na localização do presídio de Dom Rafael.

Perdeu o capítulo desta terça-feira, 7? Confira aqui os vídeos

adblock ativo