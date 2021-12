Flor do Caribe: Juiz confere a guarda de Laurinha a Ester

Em Flor do Caribe, o capítulo que vai ao ar neste terça-feira, 13, Ester afirma a Alberto que ficará com a guarda da filha. Zuleika promete a Ester testemunhar a seu favor no processo de guarda de Laurinha. Chico conta a Taís que Dionísio ameaçou Candinho quando nasceu, caso Maria Adília não sumisse de Vila dos Ventos.

Taís demonstra interesse por Candinho e conversa com Simone sobre a possibilidade de ajudá-lo. Guiomar decide depor em favor de Ester. Alberto dá para Yvete e Kátia um colar de diamante para que possa contar com seu apoio no processo. O juiz confere a guarda de Laurinha a Ester.

Perdeu o capítulo de segunda-feira, 12? Então assista aos vídeos.

