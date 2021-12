Flor do Caribe: Hélio se prepara para fugir

Em Flor do Caribe, o capítulo que vai ao ar nesta quarta-feira, 31, Samuel celebra com Cassiano a notícia sobre as pedras preciosas. Amadeu avisa a Samuel que depois do resultado da análise do material recolhido na mina ele poderá afirmar se a explosão foi intencional. Juliano conta a Cassiano e aos tenentes sobre o que viu no resort e avisa que vai à polícia falar o que sabe. Hélio informa a Dionísio que, se for obrigado a ir à polícia, não poupará o antigo patrão.

Maria Adília demonstra seu interesse por Quirino para Veridiana, que alerta a filha para o fato de ele ser casado. Os tenentes descobrem que a explosão na mina foi intencional e avisam a Cassiano. Juliano conta ao delegado que Arruda visitou Hélio no resort. A polícia chega quando Hélio está se preparando para fugir.

Perdeu o capítulo de terça-feira, 30? Então assista aos vídeos.

