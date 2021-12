Flor do Caribe: Hélio é preso dentro do avião

Em Flor do Caribe, o capítulo que vai ao ar neste sábado, 10, Guiomar avisa a Maria Adília que ela não vai colocar Candinho em risco. Hélio é preso dentro do avião, tentando escapar do país. Amaralina conta a Cristal que Duque é seu avô. Natália demonstra insegurança com os preparativos do casamento e se preocupa com a barriga que está custando a crescer. Alberto recebe uma intimação para depor como suspeito da explosão da mina. Dom Rafael aceita ajudar Cassiano na comercialização das pedras de turmalina. Alberto avisa a Bibiana que Hélio foi preso.

Perdeu o capítulo de sexta-feira, 9? Então assista aos vídeos.

