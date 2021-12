Flor do Caribe: Guiomar doa casa para a ONG de Ester

Em Flor do Caribe, no capítulo que vai ao ar nesta quinta-feira, 5, Mantovani desconfia de Alberto quando o empresário denuncia a aeronáutica pela existência de uma pista de voo clandestina em sua propriedade. Juliano briga com Hélio, depois que o executivo insinua que ele engravidou Natália por interesse.

Guiomar deixa Alberto furioso ao informá-lo que doou a casa para a ONG. Vanessa avisa a Ester que eles receberam uma grande encomenda de biquínis e um pedido para uma foto de Lino para publicidade. Alberto e Dionísio admiram as joias antigas no esconderijo da mansão.

Perdeu o capítulo de quarta-feira, 5? Assista aos vídeos.

