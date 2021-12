Flor do Caribe: Ester volta para a casa de Alberto

Em Flor do Caribe, no capítulo que vai ao ar nesta segunda-feira, 27, Ester é obrigada a levar Laurinha para a casa de Alberto. Guiomar tenta amenizar o sofrimento de Ester, garantindo que cuidará da neta. Lindaura aconselha a filha a procurar um advogado. Cassiano expulsa Duque de sua casa e rompe a sociedade entre os dois. Donato se sente culpado pela mágoa de Hélio.



Ester fica desesperada ao saber pelo advogado que não pode ajudá-la a retomar a guarda da filha. Lindaura despeja em Alberto toda a sua indignação e ofende Dionísio. Ester volta para a casa de Alberto com Samuca, para ficar com Laurinha. Alberto diz para Ester que não a quer de volta.

Perdeu o capítulo de sábado, 25? Assista aos vídeos.

