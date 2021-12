Flor do Caribe: Ester tentará encontrar as joias roubadas

Em Flor do Caribe, no capítulo que vai ao ar nesta sexta-feira, 7, Dionísio se diverte com a postura de Alberto ao denunciar a aeronáutica pela pista clandestina que eles mesmos construíram. Quirino revela a Samuel que Lindaura pediu para ele não ajudar o marido na investigação contra Dionísio.

Ester avisa a Samuel que tentará encontrar as joias que Dionísio roubou de seus avós. Carol tira fotos de Lino, que acaba roubando um beijo da fotógrafa. Ester promete a Cassiano que vai descobrir onde Alberto escondeu as caixas e o que tem dentro delas.

Perdeu o capítulo de quinta-feira, 6? Assista aos vídeos.

adblock ativo