Flor do Caribe: Ester simula se desculpar com Dionísio

Em Flor do Caribe, no capítulo que vai ao ar nesta sexta-feira, 5, Samuel deixa uma mensagem gravada no celular de Ester avisando que se encontrará com Dionísio. Juliano avisa a Quirino que vai atrás de Doralice. Dionísio inventa uma desculpa para justificar que não foi ele quem roubou as joias da família de Samuel, que finge acreditar.

Paçoquinha beija Marinalva. Carol e Lino se beijam. Samuel avisa a Ester que convenceu Dionísio que acreditou na história inventada por ele. Ester simula se desculpar com Dionísio. Doralice se refugia em um monastério. Lino e Carol vão à Feira de São Cristóvão à procura de Maria Adília.

Perdeu o capítulo de quinta-feira, 3? Então assista aos vídeos.

