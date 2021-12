Flor do Caribe: Ester se encontra com Cassiano

Nesta terça-feira, 09, em Flor do Caribe, Cassiano diz ao pai que quer encontrar Ester. Donato fala com Bibiana que seus filhos estão distantes. Samuel mostra a medalha de Dionísio para Quirino. Cassiano discute com Alberto. Ester cobra satisfações de Cassiano, que tenta explicá-la por que desapareceu por sete anos.

Ester manda Cassiano ir embora. Taís e Olívia abraçam Cassiano. Taís pede desculpas ao pai. Lindaura conta a Samuel que Cassiano está vivo. Taís não deixa Samuel contar a Cassiano que Samuca é seu filho. Ester vai até a praia e encontra Cassiano.

