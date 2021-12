Flor do Caribe: Ester se emociona com declaração de Cassiano

Em Flor do Caribe, no capítulo que vai ao ar nesta sexta-feira, 21, Cassiano apoia o namoro de Taís com Mantovani. Ester se emociona com declaração que recebe de Cassiano. Cristal decide ir para Vila dos Ventos. Mila desmarca seu encontro com Hélio. Veridiana descobre que Dadá saiu escondida e manda Candinho e Lino a trazerem de volta. Mantovani e Taís se beijam.

Juliano pede Natália em casamento e Doralice fica arrasada. Ester ouve Dionísio mandar Alberto enviar seu tesouro para a Europa e tenta achar a chave do elevador que leva à fortuna de Dionísio. Quirino tenta convencer Doralice a aceitar o casamento de Juliano e Natália. Ester encontra a chave do elevador e fica horrorizada com o que vê no esconderijo.

Perdeu o capítulo de quinta-feira, 20? Assista aos vídeos.

adblock ativo