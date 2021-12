Flor do Caribe: Ester perde a guarda de Laurinha

Em Flor do Caribe, no capítulo que vai ao ar neste sábado, 25, Ester não se abate com a notícia no jornal sobre a investigação da ONG. Cassiano diz ao pai que está com medo de Ester ser presa. Alberto destrói a cabana de Ester e Cassiano. Hélio culpa Donato pelo sentimento de desprezo de Bibiana e dos irmãos por ele.

Donato se comove com as queixas de Hélio. Ester fica apavorado ao ver sua cabana destruída e percebe que só pode ter sido Alberto. O oficial de justiça entrega a Ester uma ordem de apreensão de Laura em favor de Alberto.



Perdeu o capítulo desta sexta-feira, 24? Assista aos vídeos.

