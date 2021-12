Flor do Caribe: Ester encontra objetos roubados na mansão

Em Flor do Caribe, no capítulo que vai ao ar neste sábado, 22, Ester encontra fotos, joias e objetos roubados e conta a Samuel que Alberto e Dionísio planejam levar as relíquias para fora do Brasil. Alberto percebe que Ester não está em casa. Bibiana desconfia quando Lipe lhe diz que não se sente bem para ir à aula. Dom Rafael avisa a Cassiano que o avião que era dele, e agora é de Alberto e Gonzalo, transportará uma carga contrabandeada.

Cristal tenta convencer Ester de que não houve nada entra ela e Cassiano. Amaralina pede a Duque que compre um bugue para ela se associar a Ester e Taís. Isabel e a polícia federal entram na casa de Dionísio com um mandado de busca.

Perdeu o capítulo de sexta-feira, 21? Assista aos vídeos.

adblock ativo