Flor do Caribe: Ester devolve relógio de seu avô para Samuel

Em Flor do Caribe, no capítulo que vai ao ar neste sábado, 8,Ester conta a Cassiano que está procurando provas contra Dionísio. Lino pensa em Carol e é repreendido por Veridiana. Amaralina pede ajuda a Nina e Vivi com os turistas, e Rodrigo se irrita. Ester encontra o relógio de seu avô no quarto de Dionísio. Mantovani fica encantado com Taís. Juliano comenta com Natália sobre o jantar que deseja fazer para juntar as duas famílias.

Ciro sente falta de Mila e é ironizado por Izabel, Rodrigo e Amadeu. Juliano vai à casa de Hélio. Quirino se preocupa com Doralice. Hélio questiona Juliano sobre Mila e Carol. Dadá agradece a reforma que Lino fez em seus vestidos. Ester devolve o relógio de seu avô para Samuel.

