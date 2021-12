Flor do caribe: Ester descobre que está grávida

Em Flor do Caribe, o capítulo que vai ao ar nesta quinta-feira, 5, Alberto socorre Ester. Amaralina não gosta de ver Rodrigo conversando com Vivi. Lindaura avisa a Cassiano que Ester saiu de bugue, demonstrando preocupação com a saúde da filha. Cassiano liga para o celular de Ester e Alberto atende sem dizer o que aconteceu com ela. Lindaura diz a Cassiano para chamar a polícia. O médico revela a Alberto que Ester está grávida.

Zuleika visita Hélio e afirma que ainda o ama. Zuleika avisa a Bibiana e Donato que Hélio pediu que eles o visitassem. O médico avisa a Cassiano que Ester deve ficar em repouso durante a gestação. Aurora coloca um dispositivo de escuta no telefone da casa de Dionísio. Dionísio fica transtornado ao ver Aurora e teme pelo acerto de contas.

Perdeu o capítulo de quarta-feira, 4?

