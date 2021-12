Flor do Caribe: Ester deixa Alberto

Em Flor do Caribe, no capítulo que vai ao ar neste sábado, 11, Cassiano fica feliz ao saber que Ester deixou Alberto. Ester pede a Cassiano que espere Alberto voltar com as crianças do passeio. Alberto inventa para Samuca que Cassiano é um bandido que abandonou o filho quando nasceu. Lindaura aconselha a filha a procurar um advogado. Amadeu e Isabel se beijam. Ester busca os filhos na casa de Alberto.

Alberto diz a Dionísio que vai requerer a guarda dos filhos. Samuel e Lindaura preparam uma festa-surpresa para a chegada de Samuca e Laurinha. Samuca lembra das palavras de Alberto sobre Cassiano e fica pouco à vontade perto do pai. Cristal se surpreende ao ver Dom Rafael entrando em seu quarto.

Perdeu o capítulo desta sexta-feira, 10? Assista aos vídeos.

