Flor do Caribe: Ester decide procurar Cassiano com Alberto

No capítulo de Flor do Caribe desta terça-feira, 19, Cassiano tenta convencer Dom Rafael a ligar para Alberto a fim de esclarecer a presença do cristal de sal junto com os diamantes. Dom Rafael avisa a Cassiano que, se ele fugir, Duque pagará pelos seus atos. Cristal avisa a Amparo que descobrirá o que há de errado em sua casa. Donato insinua para Bibiana que Hélio pode ser o autor do acidente com o casal.

Taís fica encantada com Lino. Ester decide ir com Alberto para o Caribe procurar o noivo desaparecido. Cassiano convida Duque para fugir com ele. Hélio pede ajuda a Dionísio para tirar o pai da cadeia. Ester chega ao Caribe com Alberto. Cassiano cruza a cidade dentro do carro de Dom Rafael.

