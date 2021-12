Flor do Caribe: Ester confronta Dionísio

Em Flor do Caribe, no capítulo que vai ao ar nesta terça-feira, 2, Ester conta a Cassiano sobre a ameaça que Alberto fez a Samuca, e diz que se sente refém do ex-marido. Cassiano resolve tirar Samuca da casa de Alberto. Ester avisa a Alberto que Samuca ficará sob a proteção de Cassiano.

Dionísio avisa a Guiomar que demitiu Doralice, por acreditar que ela tenha roubado seu relógio. Ester confronta Dionísio, acusa-o de covarde e ladrão, e comunica que foi ela quem pegou o relógio que pertence a sua família.

Perdeu o capítulo de segunda-feira, 1º? Então assista aos vídeos.

adblock ativo