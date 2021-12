Flor do Caribe: Ester confessa a Alberto que nunca o amou

Nesta segunda-feira, 22, em Flor do Caribe, Samuel dá uma desculpa a Alberto por ter entrado no quarto de Dionísio e pede para o genro não contar nada para Ester. Cassiano não aprova o namoro de Taís e Hélio. Lindaura sente ciúme da proximidade de Samuel com Guiomar. Donato fica preocupado com a febre alta de Lipe. Juliano confessa a Doralice que está apaixonado por Natália.

Quirino comemora com Doralice seu novo emprego como professor de história na escola. Cassiano procura o comandante para denunciar Dom Rafael. Natália fica constrangida diante de Juliano, ao saber que o ex-marido virá para Vila dos Ventos. Hélio conta a Alberto que Cassiano denunciará Dom Rafael. Ester confessa a Alberto que nunca o amou.

Perdeu o capítulo de sábado?

