Flor do Caribe: Duque faz as pazes com Amaralina

Em Flor do Caribe, o capítulo que vai ao ar nesta quinta-feira, 11, Ester entrega a pasta com os documentos a Isabel, para que Alberto não a veja. Isabel aconselha Cassiano a recolocar os documentos em seu lugar, antes que Dionísio perceba sua falta. Amaralina discute com Duque e afirma que não queria que ele fosse seu avô. Duque conta a Olívia que Amaralina já sabe que é sua neta. Guiomar se oferece para ajudar Duque a encontrar Amaralina. Duque faz as pazes com Amaralina e lhe presenteia com um carro.

Perdeu o capítulo de quarta-feira, 10? Então assista aos vídeos.

