Flor do Caribe: Doralice pega foto antiga de Dionísio

Em Flor do Caribe, no capítulo que vai ao ar nesta segunda-feira, 13, Dom Rafael percebe que Duque armou o sequestro para que ele reencontrasse Cristal e confessa à filha que sente sua falta. Guiomar se preocupa com a obsessão de Alberto por Ester. Cassiano pega Samuca na escola e o leva para brincar na praia. A pedido de Samuel, Doralice consegue pegar uma foto antiga de Dionísio, sem que o patrão perceba.

Mila estranha quando Natália lhe diz que respeita sua decisão de morar com o pai. Rafael demonstra a Duque estar arrependido por suas atitudes erradas. Samuel descobre que que Dionísio era o amigo brasileiro de seu pai que os traiu. Guiomar avisa a Alberto que Ester deu entrada no pedido de divórcio. Duque se emociona ao ver Amaralina junto com os fãs de Cristal.



Perdeu o capítulo deste sábado, 11?

