Flor do Caribe: Dionísio tira comando da empresa de Alberto

Em Flor do Caribe, o capítulo que vai ao ar nesta terça-feira, 27, Cassiano avisa a Alberto que ele só verá Laurinha acompanhado por Lindaura. Doralice propõe a Quirino que eles se divorciem, e manifesta interesse em levar William com ela. Guiomar tenta convencer Alberto a procurar ajuda para se tratar. Dionísio afasta Alberto e assume a presidência do Grupo em seu lugar.

Cassiano comenta com Ester que Alberto precisa de ajuda. O delegado avisa a Alberto que Hélio confirmou o depoimento de Dionísio. Alberto diz a Hélio que Dionísio não dará o dinheiro que prometeu a ele. Hélio pede ao delegado que ligue para seu advogado.

Perdeu o capítulo de segunda-feira, 26? Então assista aos vídeos.

