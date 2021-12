Flor do Caribe: Dionísio tenta agarrar Maria Adília

Em Flor do Caribe, o capítulo que vai ao ar nesta terça-feira, 23, Dionísio tenta agarrar Maria Adília, mas ela reage. Dionísio diz a Guiomar que a mãe de Candinho foi o único e verdadeiro amor de sua vida. Guiomar garante a Maria Adília que ela pode aparecer em Vila dos Ventos e que nada acontecerá com Candinho. Samuel consegue falar por telefone com o amigo Manolo, que garante que irá a Vila dos Ventos em breve.

Candinho sai com Maria Adília e apresenta a mãe para a cidade inteira. Cassiano chega à conclusão de que alguém intermediou o sequestro de Samuel, e que a mesma pessoa pode desmascarar Dionísio. Alberto dá um prazo de 24 horas para que Hélio pague a dívida que tem com Dionísio. Nicole e Amaralina planejam a aproximação entre Guiomar e Duque. Bibiana encontra Hélio dormindo no carro.

Perdeu o capítulo de segunda-feira, 22? Então assista aos vídeos.

adblock ativo