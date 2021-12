Flor do Caribe: Dionísio quer se encontrar com Maria Adília

Em Flor do Caribe, o capítulo que vai ao ar nesta quarta-feira, 24, Bibiana diz a Hélio que ele pode ficar em sua casa. Carol não percebe que Lino e Taís trocam olhares. Os escavadores iniciam o trabalho na mina de Duque, Cassiano e Amaralina. Cristal liga para Ester, diz que Dom Rafael está sendo perseguido por Gonzalo e que precisa da ajuda de Duque e Cassiano para salvar seu pai. Donato fica intrigado com a demissão de Hélio e comenta com Bibiana.

Dionísio pede a Guiomar que o ajude a promover um encontro com Maria Adília, mas a ex-nora se recusa a ajudá-lo. Guiomar aceita namorar Duque. A pedido de Dionísio, Yvete procura Maria Adília e inventa que Guiomar quer falar com ela. Maria Adília entra no carro, se depara com Dionísio e não consegue sair do veículo.

Perdeu o capítulo de terça-feira, 23? Então assista aos vídeos.

