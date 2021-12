Flor do Caribe: Dionísio planeja fugir do país

Em Flor do Caribe, o capítulo que vai ao ar nesta sexta-feira, 6, Dionísio chama pela cigana ao ver Aurora, parecendo sofrer uma alucinação. Manolo avisa a Samuel que Aurora conseguiu instalar o aparelho de escuta no telefone de Dionísio. Cassiano e Duque festejam o veio que encontraram na mina e se declaram ricos.

Quirino vai ao Flor do Caribe e dança com Nicole. Guiomar ameaça contar o que sabe sobre a verdadeira identidade de Dionísio. Ele avisa a Otto que foi descoberto por Manolo e Aurora, e pede ajuda para sair do país o mais rápido possível. Alberto ouve escondido a conversa do avô com Otto.

