Flor do Caribe: Dionísio manda dar dinheiro a Hélio

Em Flor do Caribe, o capítulo que vai ao ar nesta terça-feira, 6, os tenentes conseguem despistar os capangas de Gonçalo. Hélio conta a Castro que Cassiano desconfia do trato que fez com Dionísio, e pede ao advogado que tome providências. Dionísio orienta Castro a dar dinheiro para Hélio fugir do país.

Zuleika escuta a conversa entre Castro e Dionísio e conta para Ester. Alberto assiste a Guiomar cantando no bar Flor do Caribe e surpreende a mãe ao convidá-la para dançar. Manolo afirma a Samuel que se lembra de Klaus Wagner.

Perdeu o capítulo de segunda-feira, 5? Então assista aos vídeos.

